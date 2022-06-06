«Не исключал бы высшую меру наказания»: Пушилин о британских наёмниках Пушилин не исключил высшую меру наказания для британских наемников, которых будут судить в ДНР

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Денис Пушилин

Британским наемникам, которых начали судить в ДНР, может грозить смертная казнь из-за тяжких обвинений, сказал глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 1». 4 июня в Генпрокуратуре ДНР сообщили о завершении расследования уголовных дел в отношении британцев Шона Пиннера и Эндрю Хилла, а также марокканца Саадуна Брагима.

Сегодня состоится первое заседание Верховного суда ДНР по отношению к британским наемникам. Доказательная база полностью собрана, преступления, которые они совершили, чудовищны. Могу говорить о том, что, согласно тем статьям, которые им предъявлены, я не исключал бы высшую меру наказания, но решение будет принимать суд, — заявил Пушилин.

Представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что численность иностранных наемников, участвующих в боевых действиях на Украине против ВС РФ, с начала мая сократилась в два раза — с 6,6 до 3,5 тысячи человек, а их приток иссяк. Он отметил, что большая часть наемников была разбита российскими военными в зоне боевых действий, а также высокоточным оружием большой дальности, так как иностранцы были неподготовленными и не имели реального боевого опыта.

Ранее Росгвардия заметила сына члена парламента Великобритании Бена Гранта среди британских наемников на Украине. По данным ведомства, 26 мая эта группа участвовала в бою, в ходе которого погиб сержант Росгвардии Адам Бисултанов. Отмечается, что материалы, подтверждающие преступления иностранных наемников, переданы в военно-следственное управление.