«Не интересует»: Орбан оценил мнение о политике Венгрии со стороны Украины Орбан: Венгрия — суверенная страна и не нуждается в оценках политики с Украины

Фото: Marton Monus/dpa/Global Look Press

Виктор Орбан

Венгрия не нуждается в оценке своей внешней политики со стороны Украины, заявил премьер-министр страны Виктор Орбан, передает РИА Новости. По его словам, Будапешту не интересно мнение о том, является ли он «пророссийским» или «провенгерским».

Их мнение по этой теме не интересует. Мы суверенная страна и не претендуем на «печать кошерности» со стороны украинцев. Так что мы это оставляем без внимания, — заявил Орбан.

Лидеры стран ЕС на саммите «кнутом» уговорили Орбана согласиться на передачу Украине €50 млрд. Будапешт «ничего не получил» в обмен на предоставление главам стран Евросоюза согласия на передачу Украине финансовой помощи.

Ранее сообщалось, что Евросоюз может саботировать экономику Венгрии, если она не снимет вето с помощи Киеву на саммите в Брюсселе 1 февраля. Как отмечается, Брюссель намерен в случае необходимости ударить по «экономическим слабостям» Будапешта. В частности, ЕС собирается поставить под угрозу венгерскую валюту, а также вызвать недоверие инвесторов в попытке нанести ущерб «рабочим местам и экономическому росту» страны.

Орбан заявлял, что украинский конфликт может быть решен только путем прекращения огня и переговорами. Иного способа, по его словам, нет.