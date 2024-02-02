Венгрия не нуждается в оценке своей внешней политики со стороны Украины, заявил премьер-министр страны Виктор Орбан, передает РИА Новости. По его словам, Будапешту не интересно мнение о том, является ли он «пророссийским» или «провенгерским».
Их мнение по этой теме не интересует. Мы суверенная страна и не претендуем на «печать кошерности» со стороны украинцев. Так что мы это оставляем без внимания, — заявил Орбан.
Лидеры стран ЕС на саммите «кнутом» уговорили Орбана согласиться на передачу Украине €50 млрд. Будапешт «ничего не получил» в обмен на предоставление главам стран Евросоюза согласия на передачу Украине финансовой помощи.
Ранее сообщалось, что Евросоюз может саботировать экономику Венгрии, если она не снимет вето с помощи Киеву на саммите в Брюсселе 1 февраля. Как отмечается, Брюссель намерен в случае необходимости ударить по «экономическим слабостям» Будапешта. В частности, ЕС собирается поставить под угрозу венгерскую валюту, а также вызвать недоверие инвесторов в попытке нанести ущерб «рабочим местам и экономическому росту» страны.
Орбан заявлял, что украинский конфликт может быть решен только путем прекращения огня и переговорами. Иного способа, по его словам, нет.