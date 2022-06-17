«Не хватит ресурсов»: капитан объяснил бесполезность поставок оружия Киеву Капитан Дандыкин: Киеву не хватит ресурсов, чтобы научить ВСУ пользоваться оружием Запада

Фото: Максим Захаров/РИА Новости

Американский переносной противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) «Джавелин» (Javelin)

Президент Украины Владимир Зеленский перешел в режим «политического сумасшествия» и требует от западных партнеров все больше оружия, однако это не поможет Киеву в противостоянии с Москвой, так как у украинцев не хватит ресурсов, чтобы обучить людей использовать такое оружие, считает капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Он напомнил, что подготовка экипажей для подводной лодки занимает год или два, пишет «ПолитЭксперт».

Это вряд ли поможет, хотя бы потому, что у Украины не хватит ресурсов, чтобы обучить людей использовать это оружие. Я не говорю о подводных лодках, где экипажи готовятся год или два. Это исключено. Им мог хоть кто-нибудь подсказать, что это фантастика, — заверил Дандыкин.

По его мнению, сейчас ВСУ надеются в основном на помощь зарубежных наемников. Киев делает вид, что их по-прежнему много, однако они не приносят особой пользы в рамках спецоперации, считает военный эксперт. Дандыкин подчеркнул: они задумываются о бегстве, это может случиться вне зависимости от указаний Зеленского.

Все сходится на том, что они подумывают о бегстве, об отходе. Такое может случиться вне зависимости от указаний Зеленского — когда прижмет, когда фронт рухнет, — резюмировал капитан запаса.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что поставленные Западом на Украину переносные зенитные ракетные комплексы «Стингер» и ракеты Javelin уже продаются на черном рынке. По его словам, это оружие уже всплыло в Албании и в Косово, где продаются со скидкой.