Цены на воду выросли в 5 раз: Турция плавится из-за рекордной жары Аномальная жара в Турции стала настоящим испытанием не только для российских туристов, но и для местных жителей

Фото: Mehmet Masum Suer/Keystone Press Agency/Global Look Press

Турция впервые в истории страны зафиксировала рекордно высокую температуру воздуха: +49,5 градуса по Цельсию. Из-за аномальной жары по всей стране происходят пожары, которые угрожают жизням местных и отдыхающих. Как экстремальную жару переживают турки, насколько она мешает отдыхать российским туристам и чего ожидать от погоды в Турции в ближайшее время, разбирался NEWS.ru.

Где в Турции зафиксировали рекордную температуру

Министр экологии и градостроительства Турции Мехмет Оз Хасеки заявил, что температура почти 50 градусов выше нуля была зафиксирована в деревне Сарыджакая в 250 км к западу от Анкары.

«Сегодня в Турции был побит температурный рекорд, вызванный сильной жарой, охватившей нашу страну», — заявил чиновник.

Аномально высокие температуры также фиксируются в других регионах страны, особенно на побережье Эгейского, Черного и Средиземного морей, а также в Центральной, Восточной и Юго-Восточной Анатолии. К примеру, популярные среди туристов города вроде Стамбула и Измира прогрелись до 44 градусов по Цельсию.

Напомним: предыдущий температурный рекорд в Турции был зафиксирован в июле 2021 года, когда в городе Джизре провинции Ширнак на юго-востоке страны температура воздуха составила 49,1 градуса.

Фото: Mehmet Masum Suer/Keystone Press Agency/Global Look Press Турки предпочитают охлаждаться у морей, рек и озер, так как кондиционеры обходятся слишком дорого

Как жару переносят турки

Жительница Антальи Зульфие рассказала NEWS.ru, что турки переносят аномальную жару очень тяжело, но им приходится с ней жить. По словам девушки, местные привыкли к тому, что в Турции почти каждый год бывают рекордно высокие температуры, но все равно страдают от жары.

«Жарко, очень жарко, но людям все равно приходится выходить, какие-то дела делать», — говорит Зульфие.

Девушка пояснила, что жители страны обычно предпочитают охлаждаться у водоемов, так как не могут позволить себе кондиционеры, которые обходятся слишком дорого из-за высоких цен на электроэнергию.

По словам Зульфие, системами по контролю климата пользуются в основном обеспеченные турки либо люди, которые совсем не могут переносить зной из-за угрозы здоровью, например пожилые.

«За прошлый месяц электричество из-за кондиционера обошлось нам с мужем в 400 лир, это в рублях примерно 1500, и это не считая платы за газ, воду и другие коммунальные услуги», — пожаловалась собеседница NEWS.ru.

Фото: Onur Dogman/Keystone Press Agency/Global Look Press Россияне жалуются, что из-за жары в пять раз повысились цены на воду и прохладительные напитки

Что происходит с российскими туристами

Тем временем российские туристы жалуются, что знойное турецкое солнце обжигает кожу за считанные минуты, поэтому они предпочитают проводить первую половину дня в гостиницах, торговых центрах и других местах с кондиционерами.

Однако владельцы многих отелей и заведений также стараются экономить на электричестве и поэтому либо не включают кондиционеры, либо снижают их мощность до минимума. Туристы рассказывают, что на просьбы включить кондиционер они обычно реагируют агрессивно и отказывают.

Также россияне жалуются, что из-за жары в пять раз повысились цены на воду и прохладительные напитки, а вентиляторы негде купить, так как их все раскупили.

Некоторые туристы, чтобы спастись от зноя, отправляются в более прохладные регионы, например в горы, однако в связи с выросшим спросом цены на экскурсии тоже сильно выросли.

Как обстоят дела с лесными пожарами в Турции

Из-за аномальной жары в Турции ежедневно возникают лесные пожары, которые иногда подходят вплотную к жилой и туристической инфраструктуре. В связи с пожарами генеральное консульство России в Анталье посоветовало россиянам не покидать отели и воздерживаться от прогулок в горной и лесной местности.

«Призываем наших граждан быть предельно внимательными, следить за обстановкой и новостями, во время стихийных бедствий по возможности не покидать территорию отелей и воздерживаться от индивидуальных прогулок в горной и лесной местности», — сообщили в диппредставительстве.

Фото: Mustafa Kaya/XinHua/Global Look Press Из-за аномальной жары в Турции ежедневно возникают лесные пожары

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что на борьбу с огнем власти уже направили 24 самолета, 100 вертолетов, десять БПЛА и 25 тысяч пожарных. Турецкий лидер отметил, что в тушении пожаров используются в том числе российские самолеты-амфибии.

«В этом году мы создали мощную инфраструктуру в воздухе и на суше, продумав наихудший сценарий. Мы укрепили наш существующий парк двумя большими самолетами из России», — заявил турецкий президент.

Почему в Стамбуле может закончиться вода

Из-за аномально-высоких температур около половины из пяти крупнейших водохранилищ Стамбула почти полностью обмелели. По прогнозам экспертов, запасов воды в крупнейшем городе Турции хватит всего лишь на 61 день.

Стамбульское управление водоснабжением и канализацией предупреждает: если жара продолжится, ситуация может стать критической. В связи с кризисом городские власти призывают жителей и гостей города экономить воду и расходовать ее в минимальных количествах.

«Сократите время, которое вы проводите в бане хотя бы на 1 минуту — это уже сэкономит около 16 тонн воды в год. Без надобности не оставляйте кран включенным при мытье рук или бритье. Мойте овощи и фрукты в контейнере, а не под проточной водой», — сообщают городские власти.

Когда в Турции спадет жара, что будет в 2024 году

Ожидается, что температура в Турции будет превышать сезонную норму на 4–7% еще около недели. Руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал РИА Новости, что температура в стране начнет снижаться на следующей неделе. Он пояснил, что после этого погода в стране будет более устойчивой и такой сильной жары больше не будет.

«Еще в субботу и воскресенье — около 35 градусов, а в последующем — в диапазоне 32–34 градусов. Это уже комфортная погода», — подметил эксперт.

Однако ранее турецкий метеоролог Фират Чукурчайыр заявил турецкому изданию Hürriyet Daily News, что температура в Турции, возможно, будет держаться на уровне выше нормы вплоть до октября 2023 года. По мнению эксперта, следующее лето в стране, вероятно, будет еще более жарким.

«Воздействие, которое Турция испытывает в 2023 году, вероятно, будет наиболее выраженным в 2024 году», — считает специалист.

Фото: Clara Margais/dpa/Global Look Press Температура в Турции будет превышать сезонную норму еще около недели

В каких странах летом 2023-го зафиксирована аномальная жара

Ранее сообщалось, что этим летом аномально высокие температуры фиксировались и в других уголках планеты. По данным Службы изменения климата ЕС «Коперник», июль 2023 года стал, возможно, самым жарким в мире «за последние 120 тысяч лет».

По данным Всемирной метеорологической организации, в прошлом году жертвами погодных и гидрологических явлений в одной только Европе стало более 16 тысяч человек, ожидается, что данные этого года будут еще более трагичными.

Эксперты считают, что глобальные температуры во всем мире могут достигнуть рекордно высоких уровней за следующие несколько лет из-за парниковых газов и смены фаз океанских течений с Ла-Нинья на Эль-Ниньо — волну теплой воды и воздуха в Тихом океане, которая возникает каждые несколько лет.

Аномалия в среднем продолжается около семи-девяти месяцев, но может растянуться на два года. По прогнозам Всемирной метеорологической организации, нынешний Эль-Ниньо с большой вероятностью продлится по меньшей мере до конца 2023 года.

Что происходит в Москве

В Москве также ожидается аномальное потепление до 31 градуса, что на несколько градусов выше климатической нормы. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд пояснил, что такая температура в конце лета обычно бывает в Ростове-на-Дону, а не в столице.

Эксперт отметил, что за жарой последует резкое похолодание. Уже в ближайшие выходные жители столицы будут наблюдать кратковременный дождь, а температура опустится до 25 градусов.

«В воскресенье прогнозируются 20–25 градусов», — сообщил научный руководитель Гидрометцентра.

Ранее Вильфанд рассказал NEWS.ru, что экстремальные температуры в Европе никак не связаны с погодой в России. По его словам, хотя на Земле и существует единая система циркуляции, в ней есть региональные масштабы и именно они и определяют погоду.

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