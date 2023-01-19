«Окажу медвежью услугу, если продолжу»: премьер Новой Зеландии об отставке Премьер Новой Зеландии объяснила неожиданный отказ от поста усталостью

Фото: HAGEN HOPKINS/Global Look Press

Джасинда Ардерн

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн объяснила свою неожиданную отставку усталостью. В ходе выступления, которое транслировалось на ее странице в Facebook (деятельность в РФ запрещена), политик призналась, что у нее «не хватает в баке» запаса сил, поскольку работа требует ответственности. Она отметила, что лишь окажет стране «медвежью услугу», если продолжит работу.

Я ухожу, потому что с такой привилегированной ролью приходит ответственность. Ответственность знать, когда вы подходите для руководства, а когда нет. Я знаю, чего требует такая работа, и я знаю, что у меня больше не хватает в баке, чтобы делать это честно. <...> Я окажу Новой Зеландии медвежью услугу, если буду продолжать, — сказала Ардерн.

Премьер-министр занимает свой пост с конца октября 2017 года. Она стала самой молодой женщиной — главой правительства в мире. Ардерн возглавляет Лейбористскую партию Новой Зеландии.

Ранее советник офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович подал заявление об отставке. Он подчеркнул в соцсетях, что его поступок является примером цивилизованного поведения. В начале 2022-го Арестович планировал уйти из политики, заявив о разочаровании бюрократией.

16 января глава Минобороны Германии Кристина Ламбрехт подала заявление о снятии со своей должности. Она отправила прошение об отставке на имя канцлера ФРГ Олафа Шольца. Политик занимала пост министра обороны с декабря 2021 года.