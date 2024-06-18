«Не хотят сюда втягиваться»: на Украине раскрыли намерения США Политолог Карасев: соглашение о гарантиях безопасности отдалило США от Украины

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Владимир Зеленский и Джо Байден

Американские власти не собираются втягиваться в конфликт на Украине, заявил в интервью YouTube-каналу Politeka украинский политолог Вадим Карасев. По его мнению, подписывая соглашения, не представляющие реальной ценности, Вашингтон лишь отдаляется от Киева. Карасев уверен, что США могли бы заключить другой договор, предоставляющий Украине статус ключевого военного союзника вне НАТО.

Если бы они (США. — NEWS.ru) хотели втянуться по полной, если бы для них Украина представляла очень важный стратегический ресурс в военно-политическом отношении как форпост Запада против России, они бы пошли на другой договор, на предоставление Украине [статуса] ключевого военного союзника вне НАТО, — заявил политолог.

Карасев добавил, что сегодня статус ключевого военного союзника США вне НАТО имеют Израиль, Япония и Южная Корея. Он объяснил это тем, что американские власти видят в них основных союзников Запада.

Это означает, что США покидают нас. Они же все время хотят Европе отдать это все. Они не хотят сюда втягиваться по полной, — заключил эксперт.

Ранее депутат Верховной рады Александра Устинова пожаловалась, что США намеренно затягивают обучение украинских пилотов по управлению американскими истребителями F-16. Она высмеяла заявления, что летчики испытывают трудности из-за незнания английского языка.