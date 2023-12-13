«Не хочешь ты, сына заберу»: на Украине вручили повестку священнику Readovka: во Львове вручили повестку священнику из-за личной неприязни военкома

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Сотрудники военкомата в украинском Львове пришли к католическому священнику и выдали ему повестку, сообщает Telegram-канал Readovka. По его данным, «билет на фронт» священнослужитель получил из-за личной неприязни одного из военкомов. Кроме того, в случае его неявки в комиссариат они угрожали забрать его сына для участия в боевых действиях на Украине.

Канал уточняет, что военкомы не стали разбираться, годен ли священник к службе, визит мужчин в военной форме связан с личной неприязнью. Как указывает канал, во время похорон сына одного из сотрудника территориального центра комплектования, священнослужитель назвал погибшего рабом божьим, а не указал его воинское звание.

Не хочешь ты, я твоего сына заберу, зятя заберу, а ты сиди тут, шикуй, — пригрозил сотрудник военкомата.

Ранее украинский военный эксперт Олег Жданов заявил, что переломить ход боевых действий Вооруженным силам Украины (ВСУ) не поможет даже мобилизация остатков населения. По его словам, без западной техники нет смысла призывать людей.

Секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко в свою очередь сообщил, что ВСУ отправляют ограниченно годных призывников в штурмовые подразделения: в военкомате этим мужчинам обещают дать штабные и тыловые должности, но в военных частях нарушают все обещания.