«Не готовы потянуть»: энергетик о вероятности отказа ЕС от российского газа Энергетик Гривач: у ЕС нет возможности полностью отказаться от российского газа

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Страны Евросоюза не смогут полностью отказаться от российского газа, они «не готовы потянуть дальнейшую эскалацию», считает заместитель гендиректора Фонда национальной энергетической безопасности по газовым проблемам Алексей Гривач. В комментарии для «360» энергетик подчеркнул, что такое решение негативно повлияет как на социальную сферу, так и на возможности бюджета и экономическое развитие.

Не все так хорошо идет в соответствии с теми первоначальными заявлениями, и полный отказ для них сейчас представляет серьезную угрозу. <...> Сказалось негативное воздействие и на социальную сферу, и на возможности бюджета, поэтому, наверное, дальнейшую эскалацию они сейчас не готовы потянуть, — отметил эксперт.

Гривач уточнил, что увеличить объемы поставок сжиженного природного газа (СПГ) из России в страны Европы без ввода новых мощностей сложно. Наращивание поставок на данном этапе ограничено, для этого необходимы «очень серьезные политические решения», например запуск уцелевшей нити «Северного потока — 2» и снятие ограничений с «Ямала — Европы», пояснил энергетик.

В Евросоюзе ранее задались вопросом, что делать в случае прекращения поставок газа из России. К Еврокомиссии обратился член Европарламента от Румынии Евгений Томак и уточнил, готов ли Запад к возможному отказу от российского топлива.