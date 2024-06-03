«Не гнушаются»: политолог о планах ВСУ инсценировать гибель мирных жителей Политолог Перенджиев: РФ может помешать ВСУ инсценировать гибель мирных жителей

Фото: МО Украины

Россия может помешать Вооруженным силам Украины инсценировать гибель мирных жителей, выступив на дипломатических и информационных площадках, считает доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев. В беседе с NEWS.ru политолог выразил мнение, что подобные провокации чудовищны, но Киев не гнушается использовать любые методы.

Если мы выступим на всех площадках — информационных, дипломатических, то помешаем планам Киева подготовить провокацию с инсценировкой гибели мирных жителей. Мы можем обратиться в ООН, представители нашего государства от Минобороны и МИД могут сделать публичные заявления. Для России произвести подобную провокацию просто чудовищно, но они (ВСУ. — NEWS.ru) не гнушаются любых методов, — пояснил политолог.

Как уточнил Перенджиев, ВСУ не в первый раз прибегают к подобным методам. Он напомнил, что украинские военные обстреляли собственных граждан в Краматорске, а после попытались переложить ответственность на ВС России. По его мнению, все эти провокации демонстрируют оккупационный характер украинской власти.

Задача России — освободить Украину, которая была фактически оккупирована этими антинародными силами. Так же, как боевики ИГИЛ (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена. — NEWS.ru) заявляли о том, что [Башар] Асад (президент Сирии. — NEWS.ru) якобы с помощью химического оружия убил собственное население. Все это — те же западные методички, которые, собственно, и указывают на истинных организаторов подобных провокаций, — заключил эксперт.

Подпольщики ранее рассказали, что украинские власти готовят в Херсоне провокацию с инсценировкой гибели мирных жителей. По их словам, в город приехала группа из 13 режиссеров и военных корреспондентов. Все они прошли подготовку в области информационно-психологического воздействия под руководством британских и американских специалистов.