«Не читай российских газет»: Подоляк обратился к Маску Подоляк призвал Маска не читать российских газет в ответ на слова о перевороте на Украине

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк призвала миллиардера Илона Маска «не читать российских газет». Так украинский представитель в Twitter отреагировал на заявления бизнесмена, назвавшего события на Украине в 2014 году государственным переворотом.

На Украине никогда не было переворотов, но всегда были свободные люди. Перестаньте читать российские газеты, — написал Подоляк.

Маск 25 февраля опубликовал пост в котором предположил, что выборы в 2014 году на Украине «возможно, были сомнительными, но нет никаких сомнений в том, что переворот действительно был».

Маск ранее также написал, что никто не разжигает конфликт на Украине сильнее, чем замгоссекретаря США по политическим делам Нуланд. Так предприниматель отреагировал на ее слова о том, что в США поддерживают нанесение Киевом ударов по военным объектам, расположенным в Крыму, поскольку они являются для Украины легитимными целями.