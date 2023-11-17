«Не буду стрелять в своих»: украинец сел в тюрьму за отказ ехать на фронт Житель Волынской области отказался ехать на фронт и попал в тюрьму на полгода

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Житель Волынской области, урожденный новосибирец, отказался ехать на фронт, заявив, что «не будет стрелять в своих», сообщает военный корреспондент Евгений Поддубный. Мужчина дважды получал повестки, но игнорировал их, после чего предстал перед судом. За уклонение от мобилизации украинец получил полгода тюрьмы.

Я — русский. Не буду стрелять в своих, — подчеркнул мужчина.

Представители местного военкомата заявили, что впервые сталкиваются с такой принципиальностью. Военкор отметил, что украинцу не откажешь в твердости гражданской позиции.

Ранее сообщалось, что порядка 20 тысяч мужчин, призванных на военную службу по мобилизации на Украине, сбежали в другие страны. Случаи незаконного пересечения границы фиксировались Венгрией, Молдавией, Польшей, Румынией и Словакией в период с февраля 2022 года по 31 августа 2023 года. Еще 21 тысяча украинских граждан была задержана при попытке покинуть страну.

Дело в том, что на Украине фиксируется грубейшее нарушение прав человека, поэтому граждане вынуждены искать защиты за пределами родины, пояснила член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди. По ее словам, в сложившихся условиях на людей оказывается беспрецедентное давление.