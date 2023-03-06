«Не буди лихо, пока оно тихо»: в Совфеде ответили на слова Шольца о Крыме Сенатор Ковитиди заявила, что Россия может усомниться в правомерности объединения ФРГ и ГДР

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Заявление канцлера Германии Олафа Шольца о том, что решения по Крыму будет принимать Украина, открыто игнорирует право жителей полуострова на самоопределение, заявила в беседе с «Народными Новостями» член Совета Федерации Ольга Ковитиди. По ее словам, немецкому лидеру лучше «не будить лихо, пока оно тихо», поскольку Россия в ответ может усомниться в правомерности объединения ФРГ и ГДР.

Немцы всегда любили учить русские пословицы. Вот главная для Шольца: «Не будите лихо, пока оно тихо» <...> Заявления немецкого канцлера заставляют нас в России всерьез задуматься о правомерности нашего, российского, позволения на объединение Германии, — заявила Ковитиди.

Сенатор отметила, что объединение Германии, в отличие от вхождения Крыма в состав России, прошло без референдумов, с нарушениями норм как международного, так и национального права ГДР, государственность которой был грубо нарушена.

Накануне Шольц заявил, что Запад не будет принимать за украинцев решения об условиях мира с Россией. Речь шла о территориальных уступках в Крыму и Донбассе, пишет ТАСС.

Ранее Шольц на встрече с президентом США Джо Байденом заявил, что Берлин и Вашингтон должны отправить «сигнал» России о том, что страны намерены и дальше помогать Украине. Немецкий лидер подчеркнул, что Запад продолжит поддерживать Киев столько, сколько необходимо. Байден назвал «положительным» давление, которое оказывается на Москву с помощью санкций, включая отказ немцев от российских энергоресурсов.