«Не будет хорошего конца»: в Германии оценили будущее Украины Вице-канцлер ФРГ: Украине не стоит надеяться на скорый хороший конец конфликта

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Роберт Хабек

Несмотря на то что европейские страны желают скорейшего завершения конфликта на Украине, горькая правда заключается в другом, заявил в видеообращение в Twitter (X) вице-канцлер, министр по делам экономики Германии Роберт Хабек. По его мнению, сегодня надеяться на «хороший конец» не приходится.

Мы жаждем мира. Да. Но честный, горький ответ таков: вероятно, не будет скорого хорошего конца, даже если мы желаем иного, — заявил немецкий министр.

Вице-канцлер призвал Германию и Европу быть готовыми к возможной угрозе безопасности. Хабек также раскритиковал идею «заморозки конфликта». Он подчеркнул, что только правительство Украины может принимать такие решения.

Ранее глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что Украина в скором времени попросит мира. Однако, по его словам, это будет на условиях Киева, которые вряд ли устроят Москву. Константинов подчеркнул, что России нужны гарантии безопасности, но нынешнее киевское руководство не в состоянии их соблюдать.

До этого советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк признал, что российские войска продвигаются «все дальше и дальше» вглубь страны. Учитывая, что Киев не может им противостоять из-за отсутствия оружия, заморозка конфликта невозможна, подчеркнул он.