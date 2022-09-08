«Не будем слишком серьезны к себе»: так говорила Елизавета II Десять цитат королевы, которые запомнились британцам

Фото: imago stock&people/Global Look Press

Елизавета II

За свою жизнь Елизавета II произнесла множество речей, особенно на Рождество. NEWS.ru приводит десять цитат британской королевы, которые особенно запомнились ее подданным.

Когда наступит мир, помните, что мы, сегодняшние дети, сделаем мир завтрашнего дня лучше и счастливее. Моя сестра сейчас рядом со мной, и мы обе собираемся попрощаться с вами. Давай, Маргарет. Спокойной ночи, дети! Спокойной ночи и удачи вам всем.

(Из радиообращения к британским детям во время войны 13 октября 1940 года)

Каждый является нашим соседом, независимо от того, какая у него раса, вероисповедание или цвет кожи.

(Из рождественской речи в 2014 году)

Горе — это цена, которую мы платим за любовь.

(После терактов 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке)

Если меня спросят, что я думаю о семейной жизни после 25 лет брака, то я смогу ответить просто и убежденно: я за это.

(Во время речи на годовщину свадьбы в 1972 году)

Он тот, кто с трудом воспринимает комплименты. Но я скажу, что он был и остается моей силой все эти годы. И я в долгу перед ним больше, чем он может признать.

(О своем супруге по случаю золотой свадьбы в 1997 году)

Стоит помнить, что часто именно маленькие шаги, а не гигантские скачки, приводят к самым долгосрочным изменениям.

(Из рождественской речи в 2019 году)

Вспоминая ужасные страдания всех, кого затронула война, мы признаем, насколько ценен мир, который мы построили в Европе с 1945 года.

(На церемонии памяти жертв Второй мировой войны в 2004 году)

Именно женщины внесли мягкость и заботу в суровый прогресс человечества.

(Из рождественской речи в 1966 году)

Всегда было легко ненавидеть и разрушать. Строить и взращивать что-либо гораздо труднее.

(Из рождественской речи в 1957 году)



Давайте не будем воспринимать себя слишком серьезно. Никто из нас не обладает монополией на мудрость.



(Из рождественской речи в 1991 году)