Не «братушки», а братья: как в Сербии относятся к русским

Фото: Александар Джорович/РИА Новости

Спортсмены сборной России и тренерский штаб на церемонии награждения призеров соревнований по боксу в Белграде

Сербия стала одной из стран, куда за последние два года переехало много россиян. Как говорят в самом Белграде, около 150 тысяч граждан РФ поселились в стране на постоянной основе с 2022 года. Как на это отреагировали сербы, как в Белграде живут вновь приехавшие релоканты, как в целом в стране относятся к русским и к СВО — в материале NEWS.ru.

Как в Белграде прошел чемпионат Европы по боксу

Европейский боксерский турнир проходил с 22 по 28 апреля. Его особенность заключалась в том, что российские боксеры в нем не только смогли поучаствовать, но и сделали это с национальной символикой: с флагом и гимном. Бокс сейчас — практически единственный вид спорта, где это возможно. Турнир был организован под эгидой Европейской боксерской конфедерации (EUBC), с ее главой мы пообщались в последний день соревнований. Кирилл Щекутьев остался доволен организацией соревнований, несмотря на форс-мажор с отключением гимна РФ в первый день финалов.

«Как и везде, есть какие-то мелкие шероховатости, но в целом так называемая картинка в кадре, в эфире — на высоком уровне. Что касается ситуации с гимном, это банальная техническая глупость, которая случилась на пультовой, к ней не имеют отношения ни Федерация бокса Сербии, ни ребята, которые здесь все организовывали. Федерация принесла извинения, и ребята, сидящие на пульте, тоже извинились», — сказал Щекутьев.

Интересно, что, когда гимн остановился, его продолжили исполнять не только представители России, находившиеся на трибунах, но и сербы. А еще, когда гимн России включили в первый раз, часть сербов, находящихся в зале, даже перекрестились. С точки зрения Щекутьева, это подтверждает, что русские и сербы — братские народы.

Еще одна неожиданность этого чемпионата Европы — как сербы болели за россиян. Практически каждый бой, в котором русские боксировали не с сербами, сопровождался криками «Россия, Россия!» на трибунах. Начинали скандировать немногочисленные российские болельщики, а подхватывал целый стадион.

В итоге россияне выиграли общий зачет, завоевав 20 медалей (11 золотых, 8 серебряных и одну бронзовую). Столько же медалей у сербов, но золотых всего четыре.

Фото: imago-images.de/TASS Адам Хессион (Ирландия) в бою против Эдуарда Саввина (Россия)

Как сербы относятся к российским журналистам

Отношение к российским журналистам мало чем отличалось от отношения к коллегам из Ирландии, Франции или любой другой страны. Единственная разница — с нами иногда пытались поговорить по-русски. В Белграде есть люди, которые на наше регулярное двойное приветствие «добрый день, hello» отвечали по-русски и дальше пытались вести диалог на русском.

Но в целом никакой особой реакции на россиян не было ни со стороны сербских коллег, ни со стороны персонала, таксистов, официантов или кого-то еще, с кем доводилось общаться.

Семь лет назад было по-другому. На чемпионате Европы по самбо, который в 2017 году проходил в сербском городе Нови Сад, реакция на «Откуда вы?» — «Из Москвы» была другой. Это были довольно сильное удивление и очевидный интерес. Желание поговорить по-русски, узнать, как дела в Москве, и просто улыбки на лицах — в Нови Сад в 2017-м все это было, а в Белграде в 2024-м — почти нет.

Как сербы относятся к русским сейчас

Ответ на этот вопрос мы получили от целого ряда людей, которые приехали в Белград не вчера. Один из них — владелец бара на одной из центральных улиц города по имени Василий. Он выкупил это заведение год назад и совмещает в нем роли владельца, официанта, бармена и посетителя: сам выпивает с гостями каждый вечер. В Белград Василий переехал в 2016 году из Екатеринбурга.

«Я уехал задолго до того, как это стало мейнстримом. Просто хотел уехать, ни от кого не бежал. Хотел жить в Сербии, начать тут свое дело. Как ко мне относятся? Да нормально! Недавно приходил инспектор, документы проверить. Он знает, что у меня с баром все четко, я у него спрашиваю: „А че пришел тогда?“ — „Работа такая“. Вызвал на инспекцию в 10 утра. Я в баре переночевал, потому что если бы домой ушел, то проспал бы. Приехал с похмелья, полусонный, он мне лицензию продлил на год почти сразу, без разговоров», — рассказал Василий.

По его словам, бизнес ему делать не мешают, правда, ежегодное продление лицензии — не самая приятная процедура. Нужно заново собирать все документы и отдавать их на рассмотрение, которое длится месяцами. Но если все в порядке и заведение работает легально, его не будут закрывать.

Фото: imago-images.de/TASS Церемония открытия чемпионата Европы по боксу EUBC

Говоря об отношении сербов к русским в целом, Василий отмечает, что за восемь лет оно постепенно менялось. Не то чтобы в худшую сторону, но если в 2016–2017 годах сербы русским были рады в буквальном смысле, то сейчас отношение стало намного более безразличным. Не плохим: соседи здороваются, все вокруг вежливы, счета открывают, ВНЖ дают, бизнес не зажимают. Просто больше нет удивления — русских в Белграде стало действительно много. Не так, как в Тбилиси в конце 2022-го — начале 2023-го, где в центре города почти нельзя было встретить местных, но тоже достаточно. Русская речь слышна почти на каждой улице, но не на каждом шагу.

«Мы для них больше не в диковинку», — резюмировал Василий современное отношение сербов к русским.

Все остальные — IT-специалист, работающий в белградском отделении «Яндекса», студент, буквально в сбежавший из Владивостока в Белград на попутках после начала мобилизации, и живущий в Сербии уже больше года спортивный журналист — отвечают примерно одинаково: отношение хорошее, соседи здороваются, хозяева квартиры не обманывают, нет ни малейшей дискриминации по национальному признаку.

Еще одно проявление уважения (но оно едва ли связано с национальностью) — уважение от хозяев питейных заведений. Сербские бары — это места, которые довольно рано закрываются (работают до 00:00 по будням и до 01:00 по пятницам и субботам), но после официального закрытия они продолжают работать в режиме «только для своих». И таким «своим» почти в каждом заведении в центре Белграда оказался сотрудник «Яндекса». Ему действительно везде рады и везде открывают двери, подтверждаю, видел своими глазами.

Если кого-то интересует, рады ли сербские девушки российским мужчинам, то ответ — да. Поначалу они стесняются, доверие заслуживается не за одну встречу. Но как только оно появляется, дальше все идет лучше, чем можно было ожидать, если верить человеку из «Яндекса». А не верить ему причин нет.

Как сербы относятся к СВО

Тут есть нюанс. Дело в том, что те русские, которые релоцировались в Белград в 2022 году, априори не поддерживают СВО. Они от нее и бежали. А точнее, бежали от вероятности оказаться на передовой. Но, к их удивлению, в Сербии люди в массе своей поддерживают как СВО, так и Владимира Путина.

Букв Z, нарисованных прямо за заборах и зданиях, в Белграде намного больше, чем в Москве. Точнее, в Москве их практически нет, не считая немногочисленных плакатов с рекламой службы по контракту, а в Белграде граффити с символикой СВО много, и рисуют их сербы.

Также почти на каждой улице можно встретить плакаты, на которых российский и сербский флаги соединены в один, сверху логотип «Газпрома», а снизу — надпись на сербском: «Мы едины!» СВО — не та тема, которую русские обсуждают с сербами в Белграде каждый день, но внешний вид города говорит как минимум о том, что пророссийские настроения в нем распространены довольно широко.

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