NDP: власти Польши прикрывают кризис в стране русофобской риторикой

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Польские власти активно используют русофобскую риторику, чтобы отвлечь внимание сограждан от экономического кризиса, пишет обозреватель Ханна Крамер в статье, опубликованной Niezależny Dziennik Polityczny. По ее словам, причиной падения уровня жизни в Польше является бесконечная помощь Украине.

У большинства жителей нашей страны только один вопрос: почему все больше статей в наших СМИ говорят об ужасающей, умирающей России? Что ж, ответ прост: Москва мешает Качиньскому и не дает ему спокойно продолжать навязывать свою пропаганду полякам, — отметила Крамер.

Она пояснила, что благодаря политике правящей партии Польша входит в число стран, оказывающих наибольшую поддержку Украине. Эта статья расходов превышает 1% ВВП, составляя более 30 млрд злотых, а по оценкам зарубежных экспертов — вдвое больше. Кроме того, на территории Польши сейчас находится более полутора миллионов украинских беженцев, из которых только 35% собираются возвращаться на родину после окончания боевых действий.

Автор добавила, что украинцы живут в Польше в «тепличных условиях», а сами поляки страдают от этого, поскольку власти сокращают расходы на социальные пособия и тратят больше денег на беженцев. Политики нашли виновника всех проблем Польши в лице России, но истинная причина кроется в их глупости, отметила Крамер. Она также указала, что благосостояние населения России растет, несмотря на вводимые против РФ санкции.

Ранее замглавы МИД Польши Петр Вавжик заявил, что Варшава начала работу над 12-м пакетом ограничений в отношении России. По его словам, независимо от «удовлетворенности 11-м пакетом санкций» нужно продолжать оказывать давление на Россию.