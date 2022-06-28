NBC: Байден объявит о продлении присутствия американских войск в Польше

Фото: U.S. Department of Defense/via Globallookpress.com

Президент США Джо Байден во время поездки по Европе на этой неделе объявит о продлении присутствия американских войск в Польше. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на источники в администрации США.

Части американских сил были направлены в Польшу в начале 2022 года. Речь идёт о том, чтобы оставить их на длительное время, а возможно и на постоянной основе в этой стране. Также Байден намеревается объявить об изменениях в размещении сил в Прибалтике. Какие именно изменения планируются, издание не сообщает.

Пентагон в феврале этого года отправил 2 тыс. военных в Польшу и 1 тыс. — в Германию. Уверялось, что они будут находиться там временно из-за роста напряжённости на Украине. Однако теперь НАТО планирует увеличить боевые группы на восточных рубежах и довести численность сил с 40 тыс. нынешних до свыше 300 тыс.

Ранее глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох заявил, что его правительство ожидает от саммита НАТО признания России врагом. По его мнению, это один из важнейших вопросов съезда, ответ на который необходимо получить.