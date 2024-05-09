«Называют просрочкой»: Рогов рассказал об отношении украинцев к Зеленскому Рогов заявил, что Зеленского на Украине называют «просроченным персонажем»

Фото: President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Жители Украины называют президента Владимира Зеленского «просроченным персонажем», заявил в беседе с NEWS.ru глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, украинский лидер захватил власть и лишил людей возможности проводить выборы. Он отметил, что не верит в возможность запуска процедуры импичмента Зеленского, у которого 20 мая истекает срок действия полномочий главы государства.

Даже в украинских реалиях его (Зеленского. — NEWS.ru) уже называют просрочкой, просроченным персонажем, деспотом и тираном, который захватил власть и лишил людей возможности проводить выборы. Отношение людей подтверждают масса надписей на улицах моего родного города Запорожья, который пока оккупирован нацистами. По всему центру города появились надписи: У русских выборы, а у нас при власти [представитель нетрадиционной ориентации], — сказал Рогов.

Он считает, что Зеленский хочет сделать свой президентский срок бессрочным, «захватив власть и не давая возможности куда-либо его сдвинуть». Как отметил Рогов, импичмент возможен только в условном демократическом государстве, однако Украина, по его мнению, такой страной не является. Он также добавил, что многие представители Верховной рады пытаются сбежать оттуда за любые деньги, потому что боятся брать на себя ответственность как депутаты.

Ранее политолог Сергей Марков предположил, что одними из наиболее подходящих кандидатур для замены Зеленского являются лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко и мэр Киева Виталий Кличко. По его словам, власти США также могут рассматривать в качестве президента Украины бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного и экс-спикера Верховной рады Дмитрия Разумкова.