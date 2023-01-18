Названы возможные причины крушения вертолета с руководством МВД Украины МВД Украины: причиной крушения вертолета в Броварах могла стать диверсия

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В МВД Украины среди возможных причин крушения вертолета в Броварах Киевской области назвали неисправность техники, нарушение правил безопасности и диверсию. Советник главы ведомства Антон Геращенко в своем Telegram-канале также выразил соболезнования родным и близким погибших.

Причины трагедии устанавливаются следователями. Была ли это диверсия, неисправность техники, нарушение правил безопасности полетов, мы скоро узнаем, — написал Геращенко.

Он уточнил, что погибли глава МВД Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин и госсекретарь МВД Юрий Лубкович.

Жители города Бровары сняли на видео первые минуты после крушения вертолета рядом со зданием детского сада. В результате ЧП погибли 18 человек, пострадали 29, в том числе 15 детей.

По данным украинских Telegram-каналов, в детсаду, рядом с которым упал вертолет, находились дети и персонал. Председатель Киевской областной государственной администрации Алексей Кулеба сообщил, что людей из здания эвакуировали.