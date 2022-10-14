Названы возможные последствия, которые ждут Европу без России Asia Times: Европу без России постигнет потеря триллионов долларов и упадок

Фото: Philipp von Ditfurth/dpa/globallookpress.com

Деиндустриализация и потери колоссальных денежных средств грозят Евросоюзу без России. Такой прогноз сделали журналисты гонконгского издания Asia Times. По их мнению, вслед за уходом инвестиционного капитала в Европе последует также резкое падение уровня жизни.

Добавьте к этому хрупкое финансовое положение многих стран ЕС и необузданную инфляцию — и мрачные сценарии покажутся вполне оправданными, — пишет издание.

При этом даже если Европа осознает свою ошибку, будет уже поздно, полагают авторы материала. Россия устремит свои интересы на Восток, а США, предположительно, замкнутся в себе и начнут решать собственные проблемы.

У Европы не останется иного выбора, кроме как сделать то же самое, — резюмирует издание.

Ранее глава Третьего европейского департамента МИД РФ Олег Тяпкин заявил, что в ближайшие годы Германия может полностью отказаться от российского газа, это приведет страну к экономическому кризису. По его словам, последствия такого шага очевидны уже сегодня: это прогрессирующий в ФРГ экономический и энергетический кризис, гигантский рост цен на энергоносители. Германию ожидают также сворачивание и вывод за пределы страны производства и инвестиций, снижение конкурентоспособности ее экономики и покупательной способности населения.

В свою очередь исследование консалтинговой компании «Яков и партнеры» показало, что затраты стран Европы на смягчение последствий энергокризиса в 2023 году могут составить до €1,6 трлн. Без выделения этих дополнительных средств из бюджета ЕС грозит падение ВВП на уровне от 6,5% до 11,5% и затяжная депрессия. Именно поэтому в Европе уже начали активные регуляторные и финансовые интервенции, объявив о программах на сумму свыше €320 млрд для смягчения последствий роста цен на газ.