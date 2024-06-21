Названы условия прекращения конфликта, которые Киеву придется принять The Spectator: конфликт на Украине завершится потерей Киевом территорий

Фото: МО РФ

Политики на Западе начинают осознавать, что для завершения конфликта на Украине киевским властям придется идти на компромиссы по территориальным вопросам и членству в НАТО, сообщил журнал The Spectator. По его информации, конференция по Украине в Швейцарии показала, что «международная поддержка вечной войны угасает».

Совершенно очевидно, чем закончится эта война. Прекращение огня по линии контроля плюс гарантии безопасности для Киева, не предполагающие полноправного членства в НАТО. Формально без уступок территорий. Украина станет похожей на Кипр - членом Евросоюза, который не признает разделения [территории], — говорится в сообщении.

Ранее бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире YouTube-канала UkrLife заявил, что западные страны, Китай и Россия уже договорились о завершении конфликта на Украине в ближайшее время. Он добавил, что соглашение о разделе Украины уже достигнуто.

По его словам, Китай и Россия выходят на саммит в Швейцарии и дальнейшие стадии переговоров с позиции силы. При этом, перед остановкой огня стороны пытаются военным путем создать для себя выгодные позиции.

14 июня президент России Владимир Путин заявил, что перед началом переговоров с Украиной Киев должен полностью вывести свои войска из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. По его словам, также Украина должна отказаться от планов вступить в НАТО и лишь после этого Москва пойдет на мирные переговоры.