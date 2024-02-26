Названы украинские города, которые Россия может взять в конце весны Чешский генерал Шедивы: ВСУ могут потерять Харьков и Купянск

Вооруженные силы Украины могут потерять контроль над Купянском и Харьковом, предположил в интервью Lidovky бывший руководитель Генерального штаба армии Чешской Республики генерал Йиржи Шедивы. По его мнению, украинскую армию ждет серьезная стратегическая угроза и проблемы со снабжением войск, а фронт может начать рушиться уже в конце весны.

Судя по всему, они (Вооруженные силы России. — NEWS.ru) попытаются прорваться в украинский тыл к северу от города Купянска и продвигаться далее на Харьков. Там украинцам реально грозит эдакий мешок, в который они могут попасть. Во-первых, это стратегическая угроза, а во-вторых, это осложнит им снабжение войск на юге, — высказался Шедивы.

Генерал считает, что обрушение фронта произойдет, если президент Украины Владимир Зеленский быстро не проведет мобилизацию. Как подчеркнул Шедивы, ситуация в зоне боевых действий сложилась очень тяжелая. По его словам, российская армия продолжает двигаться вперед после взятия Авдеевки.

Ранее сообщалось, что ВСУ потерпели поражение в Авдеевке из-за нехватки боеприпасов. По данным западных СМИ, российские войска выпускали по 10 тысяч снарядов в день, тогда как украинская армия могла позволить себе около 1,5 тысячи. Кроме этого, к сложной для украинцев ситуации на фронте могло привести нежелание западных союзников должным образом поддерживать Киев.