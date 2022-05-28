Названы страны, выступившие против ускоренного принятия Украины в ЕС Euractiv: Греция и Кипр выступили против ускоренного принятия Украины в ЕС

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Греция и Кипр выступили против ускоренного принятия Украины в Евросоюз, передает портал Euractiv со ссылкой на источники. В частности, в Афинах высказались за соблюдение всех процедур, предусмотренных статьей 49 Договора о ЕС. Однако Греция и Кипр готовы поддержать намерение Киева присоединиться к Евросоюзу, если процедура пройдет в обычном формате.

Греция и Кипр поддерживают вступление Украины в ЕС, но выступают против ускоренного процесса, как предлагали некоторые восточноевропейские страны, — говорится в сообщении.

Источники Euractiv заявили, что Греция и Кипр придают особое значение процессу вступления в ЕС западнобалканских стран. В Афинах считают это направление приоритетным.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее предложила отправить €9 млрд Украине для поддержания экономики страны в условиях военной спецоперации РФ. Она уверена, что в ближайшее время Киев поддержат не только европейские «доноры».

Фон дер Ляйен также подчеркнула, что в конфликте между Россией и Украиной Евросоюз принял сторону Киева. По её словам, ЕС хочет увидеть победу украинского государства над РФ.