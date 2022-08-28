Названы страны с самой высокой безработицей в Европе РИА Новости: в Испании и Греции наблюдается самая высокая безработица в Европе

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Мадрид, Испания

Самый высокий уровень безработицы в Европе наблюдается в Испании и Греции. Как передает РИА Новости, этот показатель достиг значений 13,3% и 12,7% соответственно. Среди причин называются медлительность, опасность выхода из дома из-за инфекций и отсутствие мотивации.

Прошло два неудачных лета. Пандемия побудила людей, сезонно занятых в турсферах, переквалифицироваться на другие специальности. Сейчас желающих подработать в кафе или гостинице в разы меньше, — сказала жительница острова Корфу Татьяна.

По мнению женщины, греки стали более требовательными, хотят рассчитывать на гарантии и получать достойную зарплату. Последнее наиболее актуально, поскольку подорожала и жизнь — например, цены на электричество поднялись 0,08 до 0,8 евро, объяснила Татьяна.

В свою очередь Мадридец Хуан рассказал, что в Испании до сих пор не оправились от последствий пандемии. Многие заведения закрылись, и большинство работает на доставку. Люди, опасаясь заражения оспой обезьян или коронавирусом, охотно пользуются услугами курьеров.

Кроме того, по словам Хуана, испанцам трудно устроиться по высококвалифицированной специальности, поскольку те, кому повезло, всеми силами держатся за место, а значит, вакансий почти нет.

Руководитель Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Алексей Кузнецов считает, что причиной высокого уровня безработицы в Греции и Испании является отсутствие мотивации у людей. По его словам, все объясняется экономической структурой обеих стран.

У людей часто нет мотивации к обретению новых специальностей и выходу на рынок. Они могут формально числиться нетрудоустроенными, но при этом получать государственные выплаты и параллельно вести предпринимательскую деятельность, — пояснил Кузнецов.

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