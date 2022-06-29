Названы страны, ругающие Запад за антироссийские санкции Point: Саудовская Аравия, Индия и Индонезия ругают Запад за антироссийские санкции

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Нью-Дели, Индия

Саудовская Аравия, Индия и Индонезия ругают Запад за антироссийские санкции. Такие ограничительные действия, как там считают, способствовали возникновению продовольственного кризиса в мире, заявил обозреватель Николя Баверез в статье, опубликованной французским журналом Point.

Они ругают Запад за продовольственный кризис, спровоцированный конфликтом, причем недостачу еды они связывают с международными санкциями против России, — отметил автор публикации.

По его словам, в Эр-Рияде сопротивлялись давлению со стороны Вашингтона по вопросу увеличения добычи нефти, а Нью-Дели и Джакарта приостановили экспорт ряда категорий продовольствия, чтобы обеспечить едой свое население.

Баверез считает, что в нынешней ситуации некоторые развивающиеся страны решили сближаться с Россией и Китаем, хотя прежде держались нейтрально.

Неприсоединившиеся страны склоняются на сторону России. Отвергнутые Западом, они пользуются поддержкой Индии и Индонезии, Бразилии и Мексики, многих стран Персидского залива, Южной Африки и большинства африканских стран, — подчеркнул обозреватель.

Ранее стало известно, что санкции, введённые в отношении России Западом, обрушили экономику Шри-Ланки. В стране дефицит газа, население вынуждено экономить на еде. Основная часть населения страны голодает. Продукты питания подорожали в десятки раз.