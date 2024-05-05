Названы страны, которые позвали на украинский саммит в Швейцарии Blick: Швейцария позвала на саммит по Украине Китай, Индию и Бразилию

Фото: Ukraine Presidency/Global Look Press

Виола Амхерд

Швейцария пригласила Китай, Бразилию, Индию и Южную Африку на июньский саммит по Украине, сообщила Blick президент страны Виола Амхерд. Она выразила надежду, что эти государства примут участие в конференции.

Мы разослали приглашения только на этой неделе. У меня есть надежда, что будет активное участие стран, — сказала политик.

Она добавила, что приглашение также получил папа римский Франциск. По словам Амхерд, Ватикан позитивно смотрит на идею мирной конференции. Мероприятие пройдет 15–16 июня близ города Люцерн, на встречу приглашены порядка 160 государства.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев рассказал о тройной пользе от швейцарской мирной конференции для России. По его словам, она покажет крах мирного плана президента Украины Владимира Зеленского.

Кроме того, продолжил Медведев, конференция позволит Вооруженным силам РФ продолжить «зачистку малороссийской территории от неонацистов» без оглядки на «мирные инициативы». Также, по его мнению, она позволит «вести скрупулезную работу» по «развалу политического режима Украины» и быстрейшему возвращению «исконных территорий в состав Российской Федерации», заключил зампред.