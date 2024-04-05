Названы страны, которые против принятия Украины в НАТО NYT: Украину не пригласят в НАТО в июле из-за США и Германии

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Украина не получит приглашения вступить в НАТО на июльском саммите международной организации, даже несмотря на продолжающиеся победы России на поле боя и угрозу новых территориальных потерь для Киева, передает The New York Times со ссылкой на свои источники. По данным издания, лидеры военного блока не хотят быть втянутыми в глобальный конфликт, против принятия Украины в Альянс выступают в Вашингтоне и Берлине.

У НАТО нет желания принимать нового члена, который в соответствии с договором о коллективной безопасности втянул бы Блок в крупнейшую сухопутную войну в Европе с 1945 года, — говорится в статье.

Как уточняет газета, вместо приглашения Киеву могут предложить обновленную дорожную карту, однако подробностей об этом нет. Издание также приводит слова бывшего американского посла в НАТО Иво Даалдера, который заявил, что реальная ситуация на поле боя может быть гораздо хуже, чем считают аналитики. В связи с этим у западной стороны нет уверенности в том, что Россия не победит.

Ранее американский миллиардер Илон Маск заявил, что возможное вступление Украины в НАТО похоже на начало фильма об апокалипсисе. По его мнению, именно так может начаться история о глобальной катастрофе с использованием ядерного оружия.