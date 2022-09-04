Названы страны, которые пригласят на неформальный саммит ЕС в Праге The Guardian: Азербайджан, Армению и Украину пригласят на неформальный саммит ЕС в Праге

Армения и Азербайджан будут приглашены для участия в неформальном саммите ЕС, который пройдет в Праге в октябре, сообщил президент Европейского совета Шарль Мишель, передает The Guardian. Приглашение также получили Украина, Молдавия и Грузия. Дополнительно на саммит позвали и действующую главу британского МИД Лиз Трасс.

Список гостей-стран, не состоящих в ЕС, следующий: будут приглашены Норвегия и Швейцария, а также девять стран, надеющихся вступить в ЕС, включая Украину, Молдову, Грузию и шесть западно-балканских государств, плюс некандидаты Армения и Азербайджан, — сообщил Мишель.

Отмечается, что на мероприятии обсудят идею создания Европейского политического сообщества (ЕПС), его формат предполагает взаимодействие с теми странами, которые рассматривают потенциальное вступление в ЕС.

Представитель Кремля Дмитрий Песков ранее сообщил, что политика Запада вызвала «большой мировой шторм». По его словам, России в этих условиях удается сохранять макростабильность.

Он также отметил, что Европа допустила слишком много ошибок, за которые ей придется расплачиваться. По его словам, европейские страны привыкли «жировать» и «комфортно жить», а теперь они вынуждены за это поплатиться «выходом из зоны комфорта».