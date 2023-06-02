Названы страны, которые поставят истребители на Украину Советник Зеленского Жовква заявил, что восемь стран подтвердили поставки истребителей на Украину

Фото: Cristian Cristel/Xinhua/Global Look Press

Восемь стран Европы подтвердили свое участие в коалиции по поставкам истребителей на Украину, заявил замглавы офиса президента страны Игорь Жовква. По его словам, речь идет о Бельгии, Великобритании, Дании, Нидерландах, Польше, Португалии, Франции и Швеции. Он отметил, что со временем количество этих стран должно возрасти, передает «Европейская правда».

Оформилась основа европейской части коалиции с участием... Великобритании, Нидерландов, Польши, Дании, Швеции, Бельгии, Португалии и Франции. С президентом Франции даже принято отдельное совместное заявление по этому поводу, — сказал Жовква.

Он подчеркнул, что на Украину будут поставлять не только самолеты F-16, но и другие истребители.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский признал, что преимущество в небе в зоне боевых действий находится на стороне российских войск. По его словам, для перехвата инициативы Киеву сейчас не хватает современных истребителей, однако в скором времени они будут переданы западными партнерами.

Он подчеркнул, что большинство лидеров стран Запада пообещали в ближайшее время отправить самолеты на Украину, а до их прибытия ВСУ необходимо больше систем противовоздушной обороны Patriot.