Названы страны, которые первыми начнут делить Украину в случае ее краха Advance: Польша и Венгрия первыми начнут делить Украину в случае ее краха

Фото: МО Украины

Польша и Венгрия одними из первых начнут раздел территории Украины в случае ее краха, считает оборзеватель хорватского издания Advance Ф. Вукович. По его словам, когда страна окажется на грани вымирания, то в грабеж по принципу «кто сильнее» рискует погрузиться весь мир.

Реальность такова, что в ряде соседних с Украиной стран найдутся те, кто захочет от жадности взять себе часть Украины и сделать ее своей в том случае, если Украина окажется на грани вымирания и мир погрузится в общий грабеж по принципу «кто сильнее», — говорится в материале.

По мнению журналиста, Венгрия может отхватить себе Закарпатье, так как там проживают порядка 150 тысяч человек соответствующего этноса. При этом поворот с разделом Украины станет неожиданным для всего мира, говорится в материале. Он, если случится, несомненно положит начало «новой эре».

Ранее лидер венгерской крайне правой партии «Наша Родина» Ласло Тороцкаи заявил, что Закарпатье может отойти Венгрии в случае поражения Киева в конфликте с Россией. По мнению политика, это может произойти из-за того, что в регионе традиционно проживает много этнических венгров. В составе страны Закарпатье сможет существовать как автономный округ, добавил он.

Другие партии Венгрии отрицают подобные претензии. Правительство не раз подтверждало приверженность территориальной целостности и независимости Украины.