Названы страны, которые накачивают оружием Косово Вучич: США, ФРГ и Турция активно вооружают Косово

Фото: Shi Zhongyu/XinHua/Global Look Press

Александр Вучич

Соединенные Штаты, Германия и Турция активно вооружают Силы безопасности самопровозглашенной республики Косово (СБК), заявил президент Сербии Александр Вучич. По его словам, которые приводит агентство «Танюг», военный бюджет Приштины за четыре года вырос более чем в два раза.

У Приштины быстрее всего растущий бюджет вооруженных сил и полиции, которые не смеют существовать по международному праву. В последние четыре года он вырос более чем в два раза. Так называемые СБК трансформируются под руководством США и должны достигнуть 5,5 тысячи действительных военнослужащих и 20 тысяч резервистов, — уточнил Вучич.

Сербский лидер добавил, что через три года СБК могут быть оснащены 360 единицами военной техники, включая вертолеты, минометы, ударные беспилотники и другие системы. Вучич подчеркнул, что эти вооружения Косово получит от Вашингтона, Берлина и Анкары.

Ранее издание Newsweek заявило, что Соединенные Штаты направят солдат в Косово в рамках миссии НАТО. Отмечается, что это будут 33 военнослужащих из Национальной гвардии штата Айова. По информации СМИ, американские военные пробудут на территории Косово девять месяцев.

До этого Вучич призвал генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга обеспечить безопасность сербов в Косово и Метохии. По словам главы государства, это входит в обязанности сил Альянса, согласно резолюции 1244 СБ ООН.