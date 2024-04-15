Украинские беженцы могут столкнуться с трудностями в Европе уже летом РИА Новости: Польша и ФРГ могут сократить меры поддержки беженцев с Украины

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Берлин, Германия

Украинские беженцы в Европе летом могут столкнуться с трудностями, сообщило РИА Новости. В Германии и Польше рассматривают возможность сокращения мер по их поддержке.

В Польше разработан законопроект, которым отменят единовременные выплаты. Гражданам страны также запретят селить временных мигрантов у себя. При оформлении национального идентификационного номера (PESEL) вводится плата за фото, также платить придется за питание и проживание в центрах для беженцев. Нововведения начнут действовать в Польше с 1 июля.

Польша приняла 956 тысяч беженцев с Украины. В настоящее время лишь 61% местных жителей считает, что необходимо продолжать принимать беженцев в стране.

Германия приняла более 1,1 млн украинцев, но на работу устроились лишь 20%. По данным РИА Новости, в Берлине пока не планируют пересматривать условия поддержки беженцев, но после отмены льгот Варшавой не исключено, что часть украинцев попытается переместиться в ФРГ. Тогда властям страны придется принимать меры.

Ранее депутат Европарламента от ФРГ Гуннар Бек заявил, что Германия ежегодно тратит как минимум €20 млрд на содержание украинских беженцев. По словам парламентария, Берлин не может себе позволить такие затраты, поэтому правительству приходится вкладывать меньше средств в социальный сектор, технологическое развитие и сферу образования.