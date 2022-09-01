Украинские военные предприняли попытку захвата Запорожской АЭС под контролем британских спецслужб, сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов, передает РИА Новости. Он добавил, что диверсанты проходили спецподготовку в Великобритании и Польше и вернулись на Украину в конце августа.
По имеющейся у меня информации от источников из окружения Зеленского, люди, которые участвовали в попытке захватить Запорожскую АЭС, проходили подготовку в британских и польских спецслужбах и буквально вернулись на Украину через Одессу в конце августа, — заявил он.
1 сентября две диверсионные группы ВСУ до 60 человек на cеми лодках высадились на побережье Каховского водохранилища в трех километрах северо-восточнее Запорожской АЭС и предприняли попытку зaхвата электростанции, сообщили в Минобороны РФ. Украинские военные также попытались сорвать визит делегации МАГАТЭ на ЗАЭС. Приняты меры по уничтожению украинского деcанта, в том числе с применением армейской авиации, отметили в ведомстве.
Ранее Рогов заявил, что из-за обстрелов украинской армии на ЗАЭС отключился один из энергоблоков. Он уточнил, что удар ВСУ вызвал отключение пятого энергетического блока, а также повреждение линии резервного питания на станции. По словам Рогова, после этого сработала аварийная защита.