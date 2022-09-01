Названы страны, где готовились атаковавшие ЗАЭС диверсанты Член ВГА Запорожья Рогов: украинские диверсанты проходили спецподготовку в Великобритании и Польше

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Солдаты Вооруженных сил Украины

Украинские военные предприняли попытку захвата Запорожской АЭС под контролем британских спецслужб, сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов, передает РИА Новости. Он добавил, что диверсанты проходили спецподготовку в Великобритании и Польше и вернулись на Украину в конце августа.

По имеющейся у меня информации от источников из окружения Зеленского, люди, которые участвовали в попытке захватить Запорожскую АЭС, проходили подготовку в британских и польских спецслужбах и буквально вернулись на Украину через Одессу в конце августа, — заявил он.

1 сентября две диверсионные группы ВСУ до 60 человек на cеми лодках высадились на побережье Каховского водохранилища в трех километрах северо-восточнее Запорожской АЭС и предприняли попытку зaхвата электростанции, сообщили в Минобороны РФ. Украинские военные также попытались сорвать визит делегации МАГАТЭ на ЗАЭС. Приняты меры по уничтожению украинского деcанта, в том числе с применением армейской авиации, отметили в ведомстве.

Ранее Рогов заявил, что из-за обстрелов украинской армии на ЗАЭС отключился один из энергоблоков. Он уточнил, что удар ВСУ вызвал отключение пятого энергетического блока, а также повреждение линии резервного питания на станции. По словам Рогова, после этого сработала аварийная защита.