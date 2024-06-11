Названы страны Евросоюза, выступающие против русофобии Политолог Кортунов: в Венгрии и Южной Европе падает интерес к поддержке Киева

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В Венгрии и Южной Европе падает интерес к поддержке Киева, считает политолог и общественный деятель, гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. В разговоре с NEWS.ru эксперт подчеркнул, что в каждом государстве при этом есть разные точки зрения на события, которые происходят на Украине.

В каждом государстве есть разные точки зрения на события, которые сейчас происходят между Россией и Украиной. Однако баланс сил в каждой стране разный. В Венгрии, например, не особо одобряют поучений со стороны США и не отказываются от сотрудничества с Россией. В Словакии власть расколота, у президента своя позиция, а у министра страны другая точка зрения, — пояснил Кортунов.

Как уточнил политолог, в целом ряде европейских стран украинский конфликт не считают приоритетным во внешней политике. При этом, по его словам, это не значит, что иностранные политики настроены пророссийски. Тем временем, как отметил Кортунов, страны Южной Европы серьезно обеспокоены событиями в Северной Африке из-за увеличившегося потока миграции.

Страны Южной Европы значительно больше обеспокоены событиями, которые происходят в Северной Африке, поскольку эти события генерируют миграционные потоки. Другие страны ЕС могут иметь другие приоритеты. Здесь нет четкого деления на страны, которые условно против России, и которые ей симпатизируют, — заключил политолог.

В Европейском совете по международным отношениям ранее сообщили, что по итогам выборов в Европарламент уровень поддержки Украины среди стран ЕС может сократиться. При этом там отметили, что большинство ультраправых фракций якобы традиционно имеют связи с Россией.