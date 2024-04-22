Названы страны Европы, выступающие против запрета на поставки СПГ из России Энергетик Юшков: Венгрия и Франция не поддержат санкции против российского СПГ

Фото: IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMO/Global Look Press

Евросоюз может отказаться от введения санкций против сжиженного природного газа из России, поскольку они приведут к росту цен на трубопроводный газ, поделился мнением с NEWS.ru ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. По его мнению, против такой инициативы могут выступить Венгрия и Франция.

Санкции против российского СПГ могут также привести к росту цен на трубопроводный газ. Поднимутся цены на бирже, а долгосрочные контракты привязаны к биржевой. Поэтому не факт, что этот запрет примут. Его может заблокировать Венгрия, которая не покупает СПГ, но понимает, что это решение вызовет рост цен и она пострадает. Газ для Венгрии по Турецкому потоку подорожает, — пояснил он.

Юшков отметил, что к Венгрии также может подключиться Франция. По его словам, дело в том, что французская энергетическая компания Total Energies владеет 20% акций в Ямал СПГ и еще 20% акций в самом «Новатэке». Ограничения в отношении российского СПГ чреваты для организации большими убытками, указал он.

Формально они заявляют, что деньги от Ямал СПГ и «Новатэка» не получают с 2022 года. Деньги просто хранятся на специальном счете. Если политическая ситуация поменяется, французы смогут их получить, а при вводе санкций, деньги не будут накапливаться, а проект не будет зарабатывать. Кулуарно Total Energies будет пытаться защитить проект через свое правительство, — заключил энергетик.

Юшков также заявил, что решение Евросоюза ограничить поставки сжиженного природного газа из России и Белоруссии приведет к сокращению числа его поставщиков. По словам эксперта, страны блока столкнутся с дефицитом энергоносителей, но он будет меньше, чем если бы ЕС ввел прямые санкции на их закупку.