Названы страны ЕС с высокой инфляцией из-за зависимости от России FT: рост инфляции в Эстонии, Литве и Болгарии стал наивысшим в ЕС из-за зависимости от РФ

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Наибольший рост потребительских цен в Евросоюзе зафиксирован в странах Прибалтики и Восточной Европе. На высокую инфляцию влияет их энергетическая зависимость от России, сообщает Financial Times.

Издание отмечает, что двузначная инфляция наблюдается в трети стран — членов Евросоюза. Больше других страдает Эстония, где за год потребительские цены выросли почти на 19%. По этому показателю далее идут Литва (16,8%), Болгария (14,4%), Чехия (14,2%), Румыния (13,8%), Латвия (13%) и Польша (12,4%).

Для многих европейцев работает следующий принцип: чем ближе они к России, тем быстрее растёт их стоимость жизни, — отмечается в публикации.

Экономист Анна Титарева пояснила, что в ЕС падение доходов связано с резким ростом цен на энергоносители. В целом в Европе наивысший уровень инфляции наблюдается в Турции (70%), где произошёл обвал курса лиры.

Ранее стало известно, что годовая инфляция в Великобритании по состоянию на апрель разогналась до 9% против 7% в марте и стала рекордной с весны 1982 года. Об этом свидетельствуют данные Бюро национальной статистики страны. Кроме того, по итогам апреля цены в стране выросли на 2,5% после роста на 1,1% в марте.