Названы сроки запуска завода по производству Bayraktar на Украине Посол Украины в Анкаре Боднар: завод по производству беспилотников Bayraktar могут запустить в 2023 году

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Предприятие по производству ударных беспилотников Bayraktar на Украине может начать работу уже в 2023 году, заявил посол Украины в Анкаре Василий Боднар. По его словам, которые приводит РИА Новости, компания Baykar начинает подготовительные работы, «однако есть нюансы с завозом некоторого оборудования и подбором подрядчика».

Я надеюсь, что в ближайшие месяцы мы увидим определенный прогресс в этом вопросе. Само строительство может занять несколько месяцев, а запуск завода может быть в 2023 году, возможно, в конце, — сказал Боднар.

Накануне Боднар анонсировал строительство завода Bayraktar на Украине. Он сообщил, что наличие предприятия внутри страны позволит в том числе ставить на турецкие летательные аппараты украинские комплектующие, включая двигатели. По его словам, Baykar уже учредила украинскую дочернюю структуру, приобрела земельный участок под строительство завода и разработала его проект.

Позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что создание завода Bayraktar на Украине не поможет избежать демилитаризации страны и продлит страдания украинцев. Представитель Кремля подчеркнул, что предприятие в этом случае подпадет под одну из основных целей спецоперации РФ.