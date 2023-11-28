Названы сроки согласования новых санкций ЕС против России Боррель рассчитывает, что новый пакет санкций ЕС против РФ примут к 11 декабря

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Жозеп Боррель

Европейский союз завершает работу над 12-м пакетом санкций против России, заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель во время совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. По его словам, которые передает РИА Новости, он рассчитывает, что перечень антироссийских ограничений будет утвержден к заседанию Совета министров иностранных дел ЕС. Встреча состоится 11 декабря.

Завершается работа над 12-м пакетом санкций, я представил его министрам, постоянные представители обсуждают детали. Надеюсь, что он будет одобрен в ближайшее время и будет рассмотрен на Совете министров иностранных дел ЕС в декабре, — сообщил Боррель.

По итогам встречи с Кулебой глава дипломатии ЕС также заявил, что Евросоюз уже передал Украине военную помощь на €27 млрд. По его словам, странам объединения необходимо сделать «еще больше».

Ранее Европейская комиссия утвердила запрет на продажу алмазов из России. Соответствующий документ будет направлен на рассмотрение государствам — членам ЕС. Принятие новых антироссийских ограничений ожидается в ближайшие дни в случае, если все 27 стран проголосуют единогласно за запрет продажи алмазов.