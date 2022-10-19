Названы сроки разгрома ВСУ в случае отказа США от поставок оружия Политолог Батюк: ВСУ продержатся месяц в случае отказа США от неограниченной помощи Киеву

Фото: Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

Вооруженные силы Украины продержатся на фронте не дольше месяца в случае отказа США от неограниченных поставок вооружений Киеву, заявил профессор кафедры мировой политики НИУ ВШЭ Владимир Батюк. По его словам, которые приводит РИА Новости, в случае прекращения снабжения ВСУ Вашингтоном этому примеру последуют и другие страны, которые уже давно «жалуются на тяготы бесконечной поддержки» украинских войск.

Естественно, сокращение военной помощи может иметь самые негативное последствие для Украины, — сказал эксперт.

Он напомнил, что в ноябре состоятся промежуточные выборы, по итогам которых будет сформирован новый состав палаты представителей и треть сената. По словам эксперта, у республиканцев высокие шансы получить большинство в нижней палате конгресса. Именно они могут изменить интенсивность военной поддержки Киева, заключил Батюк.

Ранее стало известно, что НАТО планирует передать Киеву средства борьбы с беспилотниками в ближайшие дни. Об этом сообщил генсек Альянса Йенс Столтенберг, выступая на Берлинском форуме внешней политики. Он отметил, что речь идет о сотнях «станций активных помех».