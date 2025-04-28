Названы сроки проведения конклава для избрания нового папы римского Reuters: конклав для избрания нового папы римского пройдет после 6 мая

Фото: Mg Picciarella/Keystone Press Agency/Global Look Press

Конклав для избрания нового папы римского пройдет в Ватикане после 6 мая, сообщило агентство Reuters. Там отметили, что точную дату определят на встрече католических кардиналов 28 апреля.

При этом Сикстинскую капеллу, в которой пройдет конклав, закрыли для посетителей. Агентство отметило, что бывали случаи, когда собрания проходили в два дня, но в этот раз процесс может затянуться. По мнению одного из источников, это связано с тем, что назначенные бывшим папой римским Франциском кардиналы раньше не встречались вместе.

Ранее сообщалось, что Франциска похоронили в церкви Богоматери Великой на Эсквилинском холме в Риме, как пожелал сам понтифик. Он стал первым папой за столетия, который обрел покой за пределами Ватикана. Гроб перевозили по городу в открытой машине, и вдоль маршрута процессии собрались огромные толпы, чтобы отдать последние почести покойному понтифику.

По данным службы печати Святого престола, в траурной церемонии на похоронах понтифика приняли участие более 160 делегаций. Россию представляла министр культуры Ольга Любимова. На церемонию также прибыли президенты США и Франции Дональд Трамп и Эммануэль Макрон, бразильский лидер Луис Инасиу Лула да Силва, президент Украины Владимир Зеленский с супругой Еленой.