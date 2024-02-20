Названы сроки продления антироссийских санкций Евросоюза Евросоюз на год продлил действие санкций против России

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Европейский союз продлил действие антироссийских санкций, следует из постановления Совета ЕС, опубликованного в «Официальном журнале Евросоюза». Согласно представленным материалам, ограничительные меры будут актуальны до 24 февраля 2025 года.

Ограничительные меры в соответствии с решением номер 266 от 2022 года должны быть продлены еще на 12 месяцев, до 24 февраля 2025 года, — говорится в заявлении.

В сообщении уточняется, что речь идет о санкциях, введенных после присоединения Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей к России. Вместе с тем в ЕС не исключили возможность принятия дополнительных ограничительных мер против Москвы в случае необходимости.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна не будет блокировать 13-й пакет санкций Евросоюза против России. Он отметил, что на этапе подготовки очередных антироссийских мер удалось исключить те пункты, которые противоречили интересам Будапешта. В то же время министр добавил, что санкционные меры больше навредили самому Евросоюзу, нежели России. По словам Сийярто, несмотря на ограничения, российские газ и нефть по-прежнему поступают в Европу, однако теперь обходятся гораздо дороже из-за участия третьих стран.