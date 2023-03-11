Названы сроки поставок Leopard 1 на Украину из Дании, ФРГ и Нидерландов Минобороны Дании: первые танки Leopard 1 из ФРГ, Нидерландов и Дании придут на Украину в мае

Фото: Daniel Karmann/dpa/Global Look Press

Первые танки Leopard 1 из Дании, Германии и Нидерландов прибудут на Украину уже в начале мая, заявил исполняющий обязанности главы Минобороны Дании Троелс Лунд Поульсен. По его словам, всего до конца 2023 года Киев может получить от 80 до 90 танков Leopard 1, передает Berlingske.

Мы можем ожидать, что сможем поставить от 80 до 90 танков в течение 2023 года. <...> Они будут поставляться в больших количествах примерно с начала мая и до конца года, — сказал Поульсен.

Он подчеркнул, что первоначально танки будут использоваться для учений с участием украинских военных. По словам исполняющего обязанности главы Минобороны, немецкие компании, готовящие танки к отправке, стараются закончить работы как можно скорее.

Ранее гендиректор немецкой компании Rheinmetall Армин Паппергер рассказал о планах построить завод по производству танков Leopard на Украине. По его словам, предприятие сможет выпускать до 400 боевых машин ежегодно, определенная договоренность по этому вопросу уже существует. Окончательное решение по поводу сделки может быть принято в течение двух месяцев. Паппергер добавил, что реализация проекта потребует около €200 млн.