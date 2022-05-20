Названы сроки поставок германских зенитных установок Gepard на Украину DPA: первая партия зенитных установок Gepard из Германии прибудет на Украину в июле

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Первые 15 самоходных зенитных установок Gepard, которые Германия пообещала Украине, поставят в июле, пишет агентство DPA. 26 апреля глава Минобороны ФРГ Кристине Ламбрехт заявила, что бундесвер готов их предоставить Киеву, однако с тех пор передача техники украинской стороне затягивалась, поскольку Германия не могла обеспечить необходимого количества снарядов.

Таков результат переговоров главы минобороны Германии Кристине Ламбрехт с ее украинским коллегой Алексеем Резниковым, - говорится в сообщении.

Комплексы Gepard базируются на шасси танка Leopard 1 и оснащены двумя 35-миллиметровыми пушками и радарами, которые могут поражать как наземные, так и воздушные цели.

По информации Welt, обещания Берлина Киеву в корне отличаются от тех комментариев, которые Ламбрехт раздает немецкой общественности. В частности, на следующий день после объявления о поставках установок глава Минобороны заявила, что сделка будет проходить между Украиной и KMW. Что касается участия федерального правительства, то оно лишь дает разрешение на проведение данной операции. В результате реальные сроки поставок Gepard долго не были точно не определены.