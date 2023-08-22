Названы сроки передачи Болгарией советской техники на Украину Болгария в октябре может начать передачу Киеву бронетехники советского образца

Фото: Capt. Angelo Mejia/Keystone Press Agency/Global Look Press

Болгария может начать передачу Украине бронетехники советского образца в октябре текущего года, сообщает агентство «Укринформ» со ссылкой на болгарского министра обороны Тодора Тагарева. По имеющимся данным, это может произойти после ратификации парламентом страны соответствующего соглашения.

Болгария в начале октября начнет передачу Украине бронетехники советского образца. Соглашение о передаче около 100 единиц техники должно быть в сентябре ратифицировано парламентом Болгарии, — говорится в сообщении агентства.

Также Тагаев, который провел совместный брифинг со своим украинским коллегой Алексеем Резниковым, заявил, что София поддерживает вступление Украины в НАТО по ускоренной процедуре.

В начале августа сообщалось, что Болгария передаст Украине около ста старых бронированных транспортеров. По данным Болгарского национального радио (БНР), проект соглашения между МВД Болгарии и Минобороны Украины предполагает безвозмездное предоставление военной техники.

В то же время стало известно, что Германия замедляет поставки ряда обещанных Украине вооружений. Так, из 110 обещанных танков Leopard Украина получила только 10. Кроме того, ФРГ еще не отправила Украине 20 БМП Marder, 12 стартовых установок и четыре комплекса ПРО IRIS-T.