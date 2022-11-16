Названы сроки открытия коридора для поставок российских удобрений в Африку Макрон: коридор для поставок российских удобрений в Африку будет открыт в ближайшие недели

Фото: Dirceu Portugal/Keystone Press Agency/Global Look Press

Канал для обеспечения поставок российских удобрений в Африку начнет работать в ближайшие недели, заявил президент Франции Эммануэль Макрон, выступая на пресс-конференции по итогам саммита G20. По его словам, которые приводит ТАСС, коридор создан при поддержке Всемирной продовольственной программы, Франция также оказывает поддержку этому проекту.

Создан новый коридор для доставки российских удобрений в Африку через Европу. Первые поставки состоятся в ближайшие недели, — сказал Макрон.

Ранее замминистра иностранных дел России Сергей Вершинин сообщил, что до 80% удобрений на борту арестованных в Европе российских судов остаются в Латвии. Россия решила передать груз безвозмездно нуждающимся странам, в первую очередь странам Африки, однако дело сдвинулось с мертвой точки только частично. Нидерланды 11 ноября разрешили отправку 20 тысяч тонн удобрений в Малави, днем позже была достигнута договоренность о вывозе в Африку удобрений из Бельгии и Эстонии. Замглавы МИД отметил, что затягивание этого процесса непонятно России, так как речь шла о борьбе с голодом и чтобы решить вопрос с урожаем следующего года, нужно как можно быстрее обеспечить экспорт российских удобрений в целом.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в сентябре отмечал, что около 300 тысяч тонн российских удобрений застряли в европейских портах из-за западных санкций. Он отметил, что ситуация с удобрениями вызывает тревогу. Президент РФ Владимир Путин подтвердил готовность бесплатно передать 300 тысяч тонн удобрений в развивающиеся страны.