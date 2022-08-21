Названы сроки окончания энергокризиса в Европе Эксперт Белова рассказала про сроки окончания энергокризиса в Европе

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Директор по исследованиям Vygon Consulting Мария Белова рассказала РИА Новости, что реализация плана отказа Европы от российского газа в ускоренном режиме может сохранить напряжённость на рынке голубого топлива до трёх лет. Эксперт энергорынка отметила, что в случае запуска «Северного потока — 2» цены на энергоресурсы в Евросоюзе могут стабилизироваться. Если текущая обстановка сохранится, по её мнению, стоимость газа значительно увеличится.

Если ЕС будет реализовывать свой план по отказу от российского газа в ускоренном режиме, напряжённость на газовых рынках продлится до трёх лет, а, следовательно, основания для значительного снижения цен на газ нет, — рассказала Белова.

Специалисты отмечают, что если ситуация с поставками газа в Европу не наладится, то цены на газ могут взлететь на спотовом рынке до 4000 долларов за тысячу кубометров.

Бывший управляющий директор инвестбанка Goldman Sachs Group Мартин Девениш ранее заявил, что Германию ждет социальный взрыв из-за небывалых цен на энергоносители. По его словам, основной причиной проблемы является сокращение поставок газа из РФ. Эксперт отметил, что немецкое руководство недооценивает риск происходящего.

Он напомнил, что в Германии за последние два месяца цены на электроэнергию выросли более чем в два раза. С каждым днём увеличивается число организаций, которые обращаются к правительству с требованием принять меры.