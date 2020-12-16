Названы сроки начала вакцинации от COVID-19 в Евросоюзе

https://static.news.ru/photo/4bae57c6-405b-11eb-9082-fa163e074e61_660.jpg Фото: Igor Golovniov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о начале кампании по вакцинации от коронавируса в странах — членах Евросоюза 27–29 декабря.

Пришло время Европы. 27, 28 и 29 декабря в ЕС стартует вакцинация. Мы вместе защитим наших граждан, — написала она в своём Twitter.

It's Europe's moment.



On 27, 28 and 29 December vaccination will start across the EU.



We protect our citizens together. We are #StrongerTogether #EUvaccinationdays pic.twitter.com/6VxDumysBL — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 17, 2020

Как сообщает Euronews, завершающая председательство в ЕС Германия сумела настоять на перенесении сроков одобрения Европейским агентством лекарственных средств вакцины от Pfizer/BioNTech. Минздрав Германии заявил, что страна нуждается в немедленном начале кампании прививок. В результате агентство пообещало, что одобрит препарат на неделю раньше срока, 21 декабря.

Есть хорошие новости: агентство начнёт работу раньше, у нас есть надежда. Я уже сообщила главам стран и правительств, что доступ к препарату будет широчайшим. В течение недели вакцина будет одобрена, — сказала глава Еврокомиссии.

Ранее о старте вакцинации от COVID-19 27 декабря уже сообщил глава Министерства здравоохранения Германии Йенс Спан. Первыми прививку получат постояльцы домов престарелых.

NEWS.ru писал, что по мнению главы Еврокомиссии, пандемия коронавируса продлится ещё долго. Для прекращения распространения вируса требуется привить до 70% населения. Политик назвала эту задачу «огромной» и призвала европейские страны вместе начать вакцинацию в один и тот же день. Урсула фон дер Ляйен добавила, что организация имеет самый большой портфель вакцин от коронавируса. Препаратов достаточно для всех в Европе и поддержки европейских соседей и партнёров по всему миру.