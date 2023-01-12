Названы сроки интеграции Молдавии в ЕС Глава МИДЕИ Молдавии Попеску: интеграция страны в ЕС может продолжаться 20–30 лет

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Процесс вступления Молдавии в Евросоюз может продолжаться 20–30 лет, заявил руководитель Министерства иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Молдавии Нику Попеску. По его словам, этот процесс может продолжаться и после формального принятия страны в ЕС в виде интеграции, которая подразумевает вхождение в Еврозону и Шенгенскую зону, сообщает EADaily.

Вступление в Евросоюз — это процесс. Часть этого процесса происходит до непосредственного вступления в ЕС, часть после вступления в Евросоюз. Вступление в ЕС включает в себя и такие сегменты интеграции, как Еврозона и Шенгенская зона, этот процесс может длится 20−30 лет для многих государств, — уточнил Попеску.

Глава молдавской дипломатии уточнил, что стране предстоит еще много работы для европейской интеграции. Он отметил, что признание Молдавии страной-кандидатом на вступление в ЕС является важным этапом, после которого будут вестись переговоры непосредственно о вступлении страны в объединение.

Спикер парламента Молдавии Игорь Гросу ранее рассказал, что в мае следующего года страна планирует начать переговоры по вступлению в Евросоюз. По его словам, страна должна одновременно выполнять условия, поставленные в ЕС, и заниматься урегулированием кризисов. Молдавия хочет сделать все как можно лучше и быстрее, подчеркнул законодатель.