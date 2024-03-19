Названы слова Елизаветы II в ответ на отказ Маркл быть на похоронах Филиппа Бауэр: Елизавета II была рада, что Меган Маркл не приехала на похороны Филиппа

Фото: Stephen Lock/Keystone Press Agency/Global Look Press

Королева Великобритании Елизавета II

Королева Великобритании Елизавета II сделала очень красноречивый комментарий, обрадовавшись, когда ей сказали, что супруга принца Гарри Меган Маркл не будет присутствовать на похоронах принца Филиппа, пишет Daily Star. По информации издания, об этом писатель Том Бауэр рассказал в своей книге «Месть: Меган, Гарри и война между Виндзорами».

Слава богу, — сказала Елизавета II, узнав, что Меган Маркл не будет на похоронах.

Всего за месяц до смерти Филиппа принц Гарри и Меган Маркл дали интервью американской телеведущей Опре Уинфри, в котором герцог и герцогиня Сассекские в том числе выступили с обвинениями в расизме в адрес королевской семьи. Так, пара рассказала, что в Букингемском дворце размышляли, насколько «темной» может быть кожа их первенца, когда они ждали ребенка.

Отношения с королевской семьей после скандального интервью стали натянутыми, и было много разговоров, приедет ли Меган Маркл на похороны Филиппа. В то время еще действовали ограничения из-за коронавируса, и королеве пришлось сидеть одной во время службы, прощаясь с любимым мужем. При этом, как утверждает Бауэр в своей книге, Елизавета II была счастлива, что Меган Маркл не приехала, решив остаться в Калифорнии.

Супруг Елизаветы II принц Филипп скончался 9 апреля 2021 года, не дожив всего пары месяцев до своего векового юбилея. Издание пишет, королева была убита горем из-за смерти супруга, который был ее «силой и опорой» на протяжении 70 лет правления. Они были женаты 74 года.