Названы симптомы заражения «омикрон»-штаммом

Заражение «омикрон»-штаммом коронавирусной инфекции сопровождается утомляемостью и учащённым сердцебиением. Об этом сообщили в британском Совместном комитете по вакцинации и иммунизации. По данным медиков, новый штамм не вызывает особенно серьёзных симптомов, в том числе потери обоняния и вкуса, пишет MK.RU.

Как отметил член комитета профессор Адам Финн, сейчас рано говорить о появлении нового варианта COVID-19, поскольку он ещё недостаточно изучен. Он добавил, что поступающие из ЮАР данные указывают, что случаи этого штамма не являются «особенно серьёзными». По его словам, заражённые «омикроном» испытывают утомляемость и учащённое сердцебиение, при этом они не теряют обоняния и вкуса.

В свою очередь председатель Медицинской ассоциации ЮАР Анжелика Кетзи рассказала, что уже с 18 ноября начала наблюдать случаи «необычных симптомов» у заболевших коронавирусом, которые отличались при заражении штаммом «дельта». По её словам, всё началось с пациента возрастом 33 года. Он сказал, что последние дни чувствует чрезвычайную усталость. У него боль в теле и немного болит голова. У другого пациента наблюдалось першение в горле, но не было кашля. Он также чувствовал вкусы и запахи.

Штамм «омикрон» был обнаружен в Южной Африке. Он содержит 32 мутации, часть из которых указывают на его высокую способность к распространению и устойчивость к вакцинам. Эта разновидность вируса имеет больше изменений в спайковом белке, чем все другие варианты COVID-19. Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) классифицировали эту разновидность инфекции как вызывающую беспокойство, однако призвали мировое сообщество не паниковать.

Случаи заражения «омикроном» были зафиксированы в ЮАР, Ботсване, Великобритании, Гонконге, Израиле, Бельгии, Австралии, Чехии.